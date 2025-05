Bernardinho convoca seleção de vôlei com novidades e sem Bruninho

O técnico Bernardinho anunciou os convocados da seleção masculina para a disputa Liga das Nações de vôlei deste ano. A lista conta com novidades e tem a ausência do levantador Bruninho.

O que aconteceu

Bernardinho chamou até o momento 22 jogadores. Nos últimos dias, ele havia inscrito 30 nomes.

O Brasil estreia no torneio no dia 11 de junho, contra o Irã. A partida será disputada no Maracanazinho, no Rio de Janeiro.

A seleção ainda enfrenta Cuba, Ucrânia e Eslovênia na primeira semana do torneio. A segunda semana será entre 24 e 30 de junho, em Chicago, nos EUA, e a terceira de 15 a 21 de julho, em Chiba, no Japão. Já a final será entre 30 de julho e 3 de agosto, na China.

Nomes como Lucarelli, Adriana, Alan e Darlan são alguns dos destaques da lista, enquanto o levantador Bruninho, ficou fora. Filho de Bernardinho, o jogador de 38 anos era capitão da equipe e já conquistou três medalhas olímpicas pelo país (um ouro e duas pratas).

Será o primeiro compromisso da seleção masculina desde os Jogos Olímpicos de Paris. No torneio, o Brasil caiu nas quartas para os EUA.

O Brasil parou nas quartas da Liga das Nações no ano passado. A equipe foi derrotada pela Polônia.

Veja a lista