Bahia encara Atlético Nacional em duelo decisivo pela liderança do Grupo F

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), para um confronto direto pela liderança do Grupo F da Copa Libertadores. O duelo contra o Atlético Nacional será disputado no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, e promete clima de decisão. O clube baiano lidera a chave com sete pontos, apenas um a mais do que o time colombiano.

Na partida de ida, em Salvador, a equipe comandada por Rogério Ceni levou a melhor com um triunfo por 1 a 0. Agora, no entanto, o desafio será longe de casa - e o desempenho como visitante tem sido uma preocupação recorrente. O Bahia ainda busca mais consistência fora do país, sobretudo em partidas com atmosfera intensa como a que se espera na Colômbia.

O momento recente dos dois times adiciona mais tensão ao confronto. Na última rodada, o Bahia foi surpreendido pelo Nacional-URU em plena Arena Fonte Nova, perdendo por 3 a 1. Já o Atlético Nacional embalou ao vencer o Internacional por 3 a 1, também em Medellín, e encostou no topo da tabela.

A situação do grupo segue bastante equilibrada. O Inter aparece em terceiro lugar com cinco pontos e ainda pode entrar na briga pela classificação, enquanto o Nacional-URU, com quatro, também mantém chances. Assim, qualquer ponto somado nesta reta final pode ser decisivo para a definição dos dois classificados às oitavas de final.

A delegação brasileira embarcou para a Colômbia nos braços da torcida, embalado pela possibilidade de fazer história. Rogério Ceni chegou a se emocionar com o carinho dos torcedores no aeroporto e fez questão de atender fãs antes da viagem. Apesar do mistério em relação à escalação, a tendência é que o time seja praticamente o mesmo que foi derrotado pelo Nacional na rodada passada. A principal novidade deve ser o retorno do lateral Gilberto, recuperado de lesão. No ataque, há uma dúvida entre Lucho Rodríguez e Willian José.

"Estamos trabalhando, tentando ter energia para cada jogo. Colocamos mais energia para o jogo de quarta-feira, o que não é garantia que vamos vencer. Uma viagem de 6h30, depois volta, tem jogo contra o Vitória. Eu gostaria de ter uma casa melhor, mais tempo livre, passear mais. Mas tudo tem seu tempo", afirmou Ceni, consciente do desgaste da maratona de jogos, mas com foco total na partida decisiva em Medellín.

Já o Atlético Nacional deve ir a campo com força máxima para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira, com uma formação experiente e nomes conhecidos do futebol sul-americano. O técnico Javier Gandolfi aposta em uma base sólida com Ospina no gol e um meio-campo técnico formado por Campuzano, Mateus Uribe e Cardona - este último, ex-Boca Juniors e seleção colombiana, é a principal referência criativa da equipe. A expectativa da torcida é grande, especialmente após a vitória contundente sobre o Internacional na rodada passada.

"Sabemos da força do Bahia, é um time bem treinado e com bons valores individuais. Mas jogamos em casa e temos a obrigação de nos impor. Jogadores como Cardona e Ospina conhecem bem esse tipo de jogo e serão fundamentais para liderar o grupo dentro de campo", disse Gandolfi, que destacou a importância da experiência para lidar com a pressão de um confronto direto pela liderança do grupo.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X ATLÉTICO NACIONAL

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Willian José (Lucho Rodríguez) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO NACIONAL - Ospina; Andrés Román, Arias, Tersillo e Camilo Cándido; Campuzano, Mateus Uribe, Cardona e Henestroza; Billy Arce e Viveros. Técnico: Javier Gandolfi.

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL).