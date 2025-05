Ave pousa na cabeça de Jadson André em bateria do Dream Tour; assista

O que era para ser apenas mais uma bateria no mar de Porto de Galinhas acabou se transformando em um dos momentos mais inusitados do Dream Tour 2025, o Campeonato Brasileiro da modalidade.

O que aconteceu

Enquanto aguardava por uma boa onda, sentado em sua prancha, o potiguar Jadson André foi surpreendido por um visitante inusitado: um pássaro pousou em sua cabeça no meio da disputa.

A cena aconteceu durante a primeira bateria do surfista na etapa pernambucana do circuito brasileiro. As imagens da transmissão ao vivo rapidamente se espalharam pelas redes sociais, arrancando risadas dos fãs de surfe.

Até a organização entrou na brincadeira, publicando o vídeo com a legenda: "Interferência aérea?"

Jadson também se divertiu com a situação e postou: "Se eu conto, vão dizer que eu invento cada coisa?".

Azar na bateria

Apesar do momento leve, o resultado da bateria não foi dos melhores para o experiente atleta de 35 anos. Ele terminou em segundo lugar e precisará passar pela repescagem para seguir na competição.

Jadson acumula mais de uma década de experiência na elite do surfe mundial e, nesta temporada, aposta no Dream Tour como novo desafio na carreira. Além disso, Jadson também estará no Challenger Series, tentando uma vaga para voltar ao Circuito Mundial da WSL.