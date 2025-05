Artilheiro do Flamengo, Arrascaeta é eleito o melhor jogador de abril do Brasileirão

Artilheiro do Flamengo, Arrascaeta foi eleito nesta quarta-feira o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de abril. O perfil do Brasileirão fez o anúncio em suas redes sociais.

O uruguaio anotou seis gols e três assistências em seis partidas disputadas em abril. Além de ser o principal goleador rubro-negro, o meia também é o artilheiro isolado do Brasileirão, com sete tentos.

Arrascaeta ficou de fora de apenas um jogo do Flamengo na competição e participou diretamente em gols em seis das sete vezes que esteve em campo. O uruguaio não contribuiu com gol ou assistência somente no clássico contra o Vasco, que terminou empatado em 0 a 0.

O camisa 10 rubro-negro mira manter os bons números na liga nacional no domingo. No Maracanã, o Flamengo encara o Botafogo pela nona rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Antes do clássico, o Rubro-Negro tem pela frente o duelo contra a LDU pela quinta rodada da Libertadores. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã.