Arthur valoriza resiliência do Botafogo contra o Estudiantes na Libertadores

O Botafogo tomou um susto, mas venceu o Estudiantes, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. O resultado manteve a chance dos alvinegros avançarem para as oitavas de final da Libertadores.

Os cariocas abriram vantagem, mas viram os argentinos buscarem o empate no segundo tempo. No entanto, o Botafogo chegou à vitória nos minutos finais, com Arthur.

BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS! ????? COM LINDO MOSAICO DA TORCIDA ALVINEGRA E BENÇÃO DE NILTON SANTOS, FOGÃO VENCE ESTUDIANTES POR 3 A 2 PELA CONMEBOL LIBERTADORES! VAAAAAMOOOOSSSSS! ??? #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/SaQw629IPX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 15, 2025

O atacante foi um dos destaques da partida e celebrou o resultado diante da torcida: "Estou muito feliz pelo gol, pelo empenho da equipe, que não desistiu em nenhum momento. A gente viu eles empatarem, mas fomos atrás do resultado. Deu tudo certo hoje, agora é comemorar com a torcida", disse.

O Botafogo vai decidir a classificação no confronto direto contra a Universidad de Chile, no dia 27 de maio, no Nilton Santos. Uma vitória basta para os alvinegros seguirem na Libertadores.