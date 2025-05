Arias minimiza vaias a Everaldo e exalta resultado do Fluminense na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, o Fluminense passou pelo Unión Española e segue na briga pela liderança do grupo F da Sul-Americana. Os tricolores vão dormir na ponta da chave, mas podem ser ultrapassados pelo Once Caldas na rodada.

A vitória no Maracanã veio com uma dose de polêmica. Isso porque no primeiro tempo, o Fluminense teve pênalti marcado. Everaldo foi para a cobrança e acabou desperdiçando a chance. A torcida ficou na bronca com o atacante, pois queria que Arias fosse o cobrador da penalidade.

Após a partida, Arias minimizou a situação e preferiu exaltar o bom resultado. O colombiano admitiu que a equipe teve atuação abaixo do ideal no primeiro tempo.

VEEEEEEEEEENNNNNCEEEE O FLUMINEEEEEENSEEE! KENO E SAMUEL XAVIER MARCAM E O #TIMEDEGUERREIROS SUPERA O UNIÓN ESPAÑOLA-CHI NO MARACA! pic.twitter.com/lEaURtxz7M ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 14, 2025

"O Everaldo também é um cobrador de pênalti. Temos vários cobradores. Eu sou, o Ganso é. O Everaldo é, e estava treinando. No momento, foi uma decisão conjunta e ele foi o indicado para bater. Errou, mas faz parte do futebol. Eu poderia errar", afirmou.

"A gente sabia que era importante vencer hoje para seguir na briga pela primeira colocação com o Once Caldas. Acho que não fizemos um bom primeiro tempo. O gol saiu logo no segundo tempo e ajudou muito. Ainda falta alguma coisa para encaixar, mas a vitória foi fundamental", completou.

O Fluminense terá o confronto direto com o Once Caldas no dia 29 de maio para definir a primeira colocação da chave. Agora, os tricolores voltam a focar no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca encara o Juventude, neste domingo, em Caxias do Sul.