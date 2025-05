Aproveitamento em casa é trunfo para São Paulo garantir vaga antecipada na Libertadores

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Libertad-PAR, no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Líder do Grupo D, com dez pontos, o Tricolor pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da competição continental ? e conta com o bom desempenho como mandante em 2025 para alcançar seu objetivo.

Até o momento, o São Paulo disputou 13 jogos como mandante na atual temporada. Foram seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota, números que reforçam a força do time jogando diante da sua torcida, sobretudo no Morumbis. O único revés da equipe como mandante ocorreu ainda no Campeonato Paulista, pela 11ª rodada da fase de grupos, quando perdeu de 2 a 1 para a Ponte Preta.

Desde então, o Tricolor sustentou uma série invicta como mandante, que inclui atuações seguras em diferentes competições. Pela Libertadores, por exemplo, empatou com o Alianza Lima em 2 a 2. Agora, diante do Libertad, tenta manter o embalo no torneio continental.

Com dez pontos, o São Paulo lidera o Grupo D, à frente do próprio Libertad, com sete. Alianza Lima e Talleres completam a chave com quatro e um ponto, respectivamente. Caso vença nesta quarta, o time de Zubeldía se classifica com uma rodada de antecedência.

De quebra, a equipe ainda briga pela melhor campanha geral da primeira fase com o Palmeiras, o único time que tem mais pontos que o São Paulo até aqui (12 contra 10). Por isso, mesmo se garantir a classificação para as oitavas de final contra o Libertad, seguirá tendo pelo que brigar na última rodada, contra o Talleres.

Vale lembrar que os dois últimos jogos da equipe na fase de grupos acontecem no Morumbis. Após receber o Libertad, o São Paulo encara o Talleres no dia 27 de maio, às 19h (de Brasília), encerrando sua participação nesta etapa da competição.