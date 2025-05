Após derrota para o Lanús, Vasco iguala sequência negativa de 2023; veja números

Na última terça-feira, em confronto válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Vasco visitou o Lanús no estádio La Fortaleza, perdeu por 1 a 0 e amargou sua nona partida seguida sem vitória na temporada. Confira números da equipe carioca no recorte.

Em nove jogos disputados, são três empates e seis derrotas do Cruzmaltino, que triunfou pela última vez no dia 12 de abril, quando recebeu o Sport, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e superou os pernambucanos por 3 a 1. No período, o time agora comandado por Fernando Diniz sofreu oito gols e marcou apenas quatro.

De acordo com o Sofascore, o Vasco criou oito grandes chances, das quais desperdiçou sete, cedeu 21 e precisou de impressionantes 25,5 finalizações para balançar as redes.

Vasco em seus últimos 9 jogos (0V - 3E - 6D): ? Primeira sequência de 9 jogos sem vitória desde junho/2023. ? É o time da Série A com o 3º pior aproveitamento (11%) no período. ? É o time da Série A com o 2º pior saldo de gols (-8) no período. ?? pic.twitter.com/8R0cxQyv8e ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 14, 2025

No recorte, a equipe, que não registrava tal marca negativa desde junho de 2023, é a terceira equipe com o pior aproveitamento (11,11%) e a segunda com o pior saldo de gols (-8) dentre todos os clubes da Série A.

Com a derrota diante do Lanús, o Vasco permaneceu com cinco pontos, na terceira colocação do Grupo G da Sul-Americana, e decidirá a vaga para os playoffs do torneio contra o Melgar, que soma sete, na sexta e última rodada da fase de grupos.

Antes disso, o Cruzmaltino (17º) busca sair da zona do rebaixamento do Brasileirão neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Fortaleza, em São Januário, pela nona rodada.