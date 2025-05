Alisson é expulso e só volta ao São Paulo pela Libertadores no mata-mata

Alisson foi expulso logo aos 16 minutos do duelo entre São Paulo e Libertad, nesta quarta-feira, no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com a punição, o volante só voltará a defender o Tricolor no torneio caso o time confirme a classificação para as oitavas de final.

Um empate nesta quarta-feira basta para que o São Paulo assegure uma vaga na próxima fase da competição. A vitória, entretanto, não só garantiria a classificação como também a liderança do Grupo D.

Alisson foi expulso aos 16 minutos após forte entrada em Marcelo Fernández. Embora tenha tocado na bola primeiro, o volante foi para a disputa com força excessiva, e o árbitro Carlos Betancur não deixou barato.

Sem Alisson a tendência é que Pablo Maia seja o escolhido para preencher a lacuna no meio-campo da equipe na última rodada da fase de grupos, no dia 27 de maio, contra o Talleres, da Argentina, novamente no Morumbis.

Essa foi a 16ª partida consecutiva de Alisson como titular do São Paulo. É a maior sequência do jogador desde que ele chegou ao clube - o recorde anterior era de 14 jogos. Ele também é o atleta do elenco com mais experiência em Libertadores, uma vez que soma 44 aparições no torneio contando as passagens por Grêmio e Cruzeiro.