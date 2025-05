Alicia e RMP questionam 'dinizismo' no Vasco após estreia com derrota

No primeiro jogo sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco foi derrotado pelo Lanús (ARG) na Copa Sul-Americana. No Fim de Papo, Alicia Klein e Renato Maurício Prado debateram a implementação da filosofia do novo treinador no clube cruzmaltino.

Com a derrota, o Vasco caiu para a terceira posição do Grupo G. A equipe tem cinco pontos, seis a menos do líder Lanús. Melgar (7), do Peru, e Puerto Cabello (4), da Venezuela, completam a chave.

RMP: Estilo do Fernando Diniz exige qualidade técnica

O Diniz que encantou no Fluminense, que ganhou a Libertadores, tinha um elenco cheio de jogadores altamente técnicos - um elenco envelhecido, mas com técnica ímpar. [Tinha] Marcelo, Ganso, Felipe Melo. [...] Os jogadores do Vasco atual não têm categoria para isso. Quem é o jogador do Vasco atual que você diz que é técnico para fazer isso? O Philippe Coutinho. Só.

Renato Maurício Prado

Alicia: Além de peças, Vasco não tem tempo para 'dinizismo'

O Vasco não tem as peças que o 'dinizismo' precisa para funcionar. O Vasco também não tem tempo, que é outro elemento importante para o funcionamento dos times do Diniz - precisa de um mínimo de tempo para os jogadores entenderem o que está acontecendo, como se joga, enfim. Há um choque cultural que o 'dinizismo' costuma levar ao clube onde vai ser implementado.

Alicia Klein

