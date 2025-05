Abel Ferreira rasga elogios ao Porto, adversário do Palmeiras no Mundial

Abel Ferreira não escondeu a admiração pelo Porto, adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes. Em entrevista à Dazn divulgada nesta quarta-feira, o técnico alviverde rasgou elogios ao clube português.

"Uma equipe que tem um histórico na Europa e em Portugal absurdo, muitas glórias e muitas conquistas. Mas acima de tudo o especial é por ser um clube português, nada mais do que isso. Sei que é um adversário que vai se preparar muito bem, é um clube extremamente aguerrido e competitivo. Tem uma coisa que eu gosto muito que é jamais desistir, vai sempre lutar até o fim. Mas seguramente quando chegar esse momento estaremos preparados", disse Abel.

O Porto será o adversário de estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. As equipes se enfrentarão no dia 15 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, às 19h (de Brasília).

Além do Porto, o Palmeiras também terá pela frente o Al-Ahly, do Egito, e o Inter Miami, dos Estados Unidos, time de Lionel Messi, na fase de grupos. O Verdão integra o Grupo A da competição.