Xabi e Real planejam três reforços já para o Mundial de Clubes, diz jornal

Provável substituto de Carlo Ancelotti no Real Madrid, Xabi Alonso já definiu junto à diretoria as principais carência da equipe e espera reforços para três posições já para o Super Mundial de Clubes.

O que aconteceu

O Real Madrid vai ao mercado para reforçar a lateral direita, a lateral esquerda e a zaga, de acordo com reportagem do Marca. O jornal crava que Xabi Alonso será o técnico do time merengue já no Mundial.

Para a lateral direita, o Real Madrid já está acertado com Alexander-Arnold, do Liverpool. O clube agora trabalha para acelerar a contratação e contar com o jogador já para o Mundial de Clubes, uma vez que o seu vínculo com o Liverpool vai até 30 de junho. Vale lembrar que a janela de transferências para o torneio se encerra no dia 11 de junho, três dias antes da abertura.

Para a zaga, o Real trabalha com três nomes. O holandês Dean Huijsen, do Bournemouth e da seleção espanhola, é o principal alvo e tem cláusula de rescisão de 58 milhões de euros (R$ 363,4 milhões). Outros dois nomes correm por fora: Konaté, do Liverpool, que ainda não renovou com os Reds, e Piero Hincapié, jogador do Bayer Leverkusen que trabalhou com Xabi Alonso.

Por fim, a lateral esquerda não tem um alvo definido. Nomes como Carreras, do Benfica, Kerkez, mais um do Bournemouth, e Theo Hernández, do Milan, são avaliados pelo Real Madrid.

O Marca ainda destaca possíveis saídas do elenco e cita Rodrygo. O jornal diz que o clube espanhol quer uma decisão rápida sobre a permanência (ou não) do atacante brasileiro, mas ressalta que a chegada de Xabi Alonso pode mudar os planos.