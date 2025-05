Vitória lança novo uniforme alternativo para o restante da temporada

O Vitória lançou oficialmente nesta terça-feira, aniversário do clube, em parceria com a Volt Sport, o novo segundo uniforme para a temporada de 2025. Com design moderno, tecnologia avançada e respeito às tradições rubro-negras, a camisa mantém a base branca com detalhes em preto e vermelho, reforçando a identidade histórica do time.

O escudo aparece em patch bordado. A gola redonda conta com um detalhe nas cores do clube nas costas. O modelo também conta com um recorte lateral em vermelho e preto.

Novo manto 02 na área! Um manto da superstição, que fez a chave virar na temporada passada e querido por toda nação Rubro-Negra.

"Buscamos unir inovação e identidade em cada detalhe. Esse novo uniforme traduz a alma rubro-negra com tecnologia de ponta e respeito à tradição do Vitória. Pensamos em cada detalhe para garantir conforto ao atleta e orgulho ao torcedor", afirmou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

Para o presidente do clube, Fábio Mota, a nova camisa simboliza a tradição do time: "Mais do que um uniforme, essa camisa representa a garra e a história do Vitória. O resultado ficou incrível. Estamos muito contentes. É com ela que entraremos em campo para conquistar novos triunfos em 2025".

O novo uniforme estará disponível nas versões masculina, feminina, plus size e infantil-juvenil. A venda será feita nas lojas físicas oficiais e também na loja online, pelo valor de R$ 299,99.