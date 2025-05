Visão parcial frustra torcedores do Santos no Allianz: 'Culpa da diretoria'

Parte das torcidas organizadas do Santos teve uma experiência desagradável da visão do gramado no Allianz Parque, no empate com o Ceará por 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O palco montado atrás do gol Norte limitou a visão de boa parte dos torcedores, que ficaram no setor mais popular do estádio — destinado às organizadas.

A estrutura fazia parte dos shows da banda System of a Down, no último fim de semana. Não houve tempo suficiente para a desmontagem. Inclusive, o Palmeiras precisou mandar o clássico contra o São Paulo na Arena Barueri por conta do evento.

No entanto, o problema foi a demora de o Santos anunciar a "visão parcial", que já era prevista, em suas redes. Do início das vendas até o alerta, o Santos levou 1h25min.

Houve quem comprou o ingresso, mais acessível, sem saber da situação. Nos próprios perfis do Santos, torcedores reclamaram da falta de aviso e alguns chegaram a pedir reembolso para adquirir entradas de outros setores.

Joaquin Tavares foi um dos afetados e fez a compra do Setor Norte sem ter a informação completa. Depois do aviso, até pensou em trocar o ingresso, mas o valor era o mais acessível —R$ 100 inteira e R$ 50 meia-entrada.

Foi muito boa a minha experiência no Allianz. O que me incomodou muito foi a visão parcial. O Allianz, a WTorre e o Palmeiras não têm culpa. Quem tem culpa é a diretoria incompetente do Santos que não sabe fazer o mínimo [avisar o torcedor].

Joaquin Tavares, torcedor do Santos, ao UOL

Já Diego Perelli não reclamou sobre a compra, mas teve dificuldade para ver parte do campo, principalmente perto do escanteio.

Eu não fiquei exatamente atrás do gol, fiquei junto com a Torcida Jovem, junto com a bateria. A minha visão estava ali até que tranquila, mas ficava ruim quando ia ter escanteio, porque não via muita coisa. Diego Perelli, torcedor do Santos, ao UOL

Por outro lado, a estrutura do Allianz foi um ponto positivo para a grande maioria da torcida ouvida pela reportagem, além da logística. Entre os estádios dos rivais na capital paulista, o antigo Parque Antarctica foi o que mais recebeu elogios.

Procurado, o Santos ainda não se manifestou sobre o assunto. Caso haja resposta, esse texto será atualizado.