Vasco perde na estreia de Fernando Diniz e vê Lanús garantir classificação

O Vasco se complicou na Copa Sul-Americana. Os cruzmaltinos perderam por 1 a 0 do Lanús nesta terça-feira, Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina. O gol da vitória aconteceu no segundo tempo, com Carrera.

Com o resultado, os cariocas chegaram aos cinco pontos e caíram para terceiro lugar no Grupo G. Já os argentinos foram a 11 e garantiram a classificação e a primeira colocação da chave.

A última rodada será disputada no dia 27 de maio. O Vasco recebe o Melgar-PER, em São Januário. Já o Lanús recebe o Puerto Cabello-VEN, na Argentina.

O jogo

O Vasco começou a partida tendo a posse de bola e trocando muitos passes. No entanto, os cruzmaltinos não criavam boas chances no setor ofensivo. Mesmo assim, os cariocas impediam também qualquer ação de perigo do Lanús.

O Vasco chutou pela primeira vez aos 25 minutos, com Coutinho. A bola foi perto do travessão. Em seguida, o Lanús teve grande chance de abrir o placar. Moreno foi lançado, passou por Léo Jardim e finalizou para o gol. O zagueiro Luiz Gustavo se esticou para salvar os cruzmaltinos.

A partir daí, o confronto ficou mais movimentado, com os dois times no ataque. Os vascaínos chegaram com qualidade aos 35 minutos, em chute de Hugo Moura. Sö que no restante do tempo, a bola seguiu entre as intermediárias. Assim, o duelo permaneceu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Lanús voltou melhor e quase marcou aos três minutos. Bou recebeu passe na área e chutou na rede pelo lado de fora. No entanto, aos oito, os donos da casa abriram o placar. Carrera aproveitou cruzamento rasteiro e mandou para a rede.

O revés fez o Vasco buscar o ataque. Só que os cruzmaltinos tinham dificuldade em criar boa jogadas. Já o Lanús passou a explorar os contra-ataques.

A situação ficou pior para os cariocas aos 37 minutos, quando Hugo Moura recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Na cobrança de falta, Moreno fez Léo Jardim fazer grande defesa,

Nos minutos finais, o Vasco continuou buscando o ataque sem qualquer perigo. Já o Lanús apenas administrou o resultado para sair de campo com a vitória diante da torcida.

FICHA TÉCNICA



LANÚS 1 X 0 VASCO

Local: Estádio La Fortaleza, em Lanús (Argentina)



Data: Terça-Feira, 13 de maio de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Carlos Benítez (PAR)



Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Jose Villagra (PAR)



VAR: Fernando Lopez (PAR)



Cartões amarelos: Moreno (Lanus); João Victor e Paulinho (Vasco)



Cartão vermelho: Hugo Moura (Vasco)

GOL



LANÚS: Carrera, aos 8min do segundo tempo

LANÚS: Losada, Mendéz (Muñoz), Dejesús, Izquierdoz e Marcich; Augustín Cardozo, Medina, Salvio (Segovia), Marcelino Moreno (Orozco) e Carrera (Ramirez); Bou (Canelo)



Técnico: Mauricio Pellegrino

VASCO: Léo Jardim, PH, João Victor, Luiz Gustavo (Paulinho) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Mateus Carvalho) e Coutinho (Alex Teixeira); Rayan (Adson), Nuno Moreira (Lucas Oliveira) e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz