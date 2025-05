Botafogo será eliminado se perder na Libertadores após goleada no Chile

A vitória da Universidad Chile sobre o Carabobo, ocorrida na noite de hoje em Santiago, pressionou de vez o Botafogo na Libertadores. O atual campeão do torneio pode ser eliminado já nesta quarta, quando enfrenta o Estudiantes em casa — o Flamengo vive situação parecida no Grupo C.

O que aconteceu

Os chilenos golearam os venezuelanos por 4 a 0. Sepúlveda, Aránguiz, Zaldivia e Poblete foram os responsáveis pelos gols da partida, disputada no Estádio Nacional.

O resultado colocou a Universidad Chile no topo do Grupo A com 10 pontos conquistados. Enquanto isso, o Carabobo, que já estava virtualmente eliminado, estacionou com apenas 1 ponto.

O Estudiantes caiu para a vice-liderança com 9, enquanto o Botafogo soma 6 — os dois medem forças amanhã, dentro do Nilton Santos, a partir das 21h30 (de Brasília) pela penúltima rodada da chave.

Perder em casa significa eliminação antecipada aos cariocas. O cenário colocaria os argentinos com 12 pontos e deixaria o atual campeão sem condições de alcançar o 2° lugar.

Um empate prejudica, mas não tira o Botafogo da briga pelas oitavas. O cenário obriga o time a vencer a Universidad Chile no Rio — neste caso, sem qualquer tropeço do Estudiantes, o saldo de gols seria o fator de desempate.

Já a vitória sobre os argentinos iguala a pontuação das equipes antes da última rodada da chave, marcada para a noite do dia 27 de maio.

Como ficou o Grupo A?

1 - Universidad Chile: 10 pontos (5 jogos)

2 - Estudiantes: 9 pontos (4 jogos)

3 - Botafogo: 6 pontos (4 jogos)

4 - Carabobo: 1 ponto (5 jogos)