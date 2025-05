U. de Chile vence, e Botafogo pode ser eliminado da Libertadores nesta quarta-feira

A Universidad de Chile goleou o Carabobo, da Venezuela, por 4 a 0 nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Nacional do Chile. Os gols dos chilenos foram marcados por Matías Sepúlveda, Charles Aránguiz, Matías Zaldívia e Israel Poblete.

Com o resultado, a Universidad de Chile assumiu a liderança momentânea do Grupo A, com 10 pontos em cinco jogos. O Estudiantes aparece na segunda posição, com nove pontos. Já o Botafogo é o terceiro, com seis unidades, enquanto o Carabobo segue na lanterna da chave, com apenas um ponto somado.

Desta maneira, o Botafogo segue dependendo apenas de si próprio para se classificar às oitavas de final. Porém, em caso de derrota para o Estudiantes, nesta quarta-feira, a equipe carioca não terá mais chances de avançar à próxima fase.

?? ????? ?? ???? ?? ?????? ????????????? ???? ? Con goles de Matías Sepúlveda, Charles Aránguiz, Matías Zaldivia e Israel Poblete, derrotamos 4-0 a Carabobo por la Copa CONMEBOL #Libertadores ?#UdeChile 4??-0?? #Carabobo#VamosLaU ?? pic.twitter.com/eTaWFjpSjc ? Universidad de Chile (@udechile) May 14, 2025

O jogo

Os mandantes abriram o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com Matías Sepúlveda. Já aos 20 da etapa complementar, o time chileno ampliou com Charles Aránguiz, de pênalti.

Matías Zaldívia fez o terceiro aos 36 minutos. A Universidad de Chile transformou a vitória em goleada aos 45, com Israel Poblete.