Transmissão ao vivo de Grêmio x Godoy Cruz: veja onde assistir

Grêmio e Godoy Cruz entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Disputa pelo primeiro lugar do Grupo D. O primeiro colocado garante classificação automática, enquanto o segundo lugar precisará disputar um playoff contra um time vindo da Libertadores.

Tricolor empatou sem gols com o Atlético Grau no último compromisso pela competição. No fim de semana, o empate foi com o Red Bull Bragantino, em duelo válido pelo Brasileirão.

Grêmio x Godoy Cruz -- Copa Sul-Americana 2025