Tiago Volpi aponta falta de tempo para treinar e comenta gol sofrido: "Foi o que consegui fazer"

Nesta terça-feira, pela quinta rodada do Grupo D da Sul-Americana, o Grêmio duelou com o Godoy Cruz, da Argentina, e empatou por 1 a 1. Após a partida, realizada na Arena do Grêmio, o goleiro Tiago Volpi comentou a falta de tempo que o elenco tem para treinar. Além disso, também falou do gol de empate que sofreu ainda no primeiro tempo.

"A gente tem buscado poder entender da maneira que a gente pode, no sentido da falta de tempo para treinar, a gente viaja a cada dois dias, joga, só tem tempo na maioria das vezes de recuperar e jogar de novo, e o Mano é um cara muito inteligente, que tem tratado nesse curto espaço de tempo fazer tudo da melhor maneira possível para que a gente possa se acoplar o mais rápido nesse novo sistema de jogo, principalmente começando pela parte de trás, que era uma debilidade que a gente tinha, que vínhamos levando muitos gols. O que ele mais tem enfatizado é isso, buscar esse equilíbrio atrás para que nesse curto espaço de tempo que a gente tem, possa ser desenvolvida essa parte defensiva", comentou.

O gol do Godoy Cruz saiu aos 29 minutos, após bola espalmada por Volpi para o centro da área. O goleiro, porém, afirmou que fez o que pôde.

"Foi o que eu consegui fazer, consegui jogar o rebote somente para aquele lado, e depois não consigo efetuar a defesa na segunda jogada. Agora é trabalhar para melhorar essas questões também, pois a gente queria ter saído daqui com a vitória, mas sai outra vez com esse sabor amargo pelo empate", completou.

Volpi finalizou ao falar das vaias após o apito final. Para ele, os torcedores tem total direito de protestar.

"É natural, o Grêmio é uma instituição muito grande, que está acostumado a ganhar, e hoje não temos nada para se queixar, o torcedor agora no final tem o direito de se manifestar, lógico que pacificamente, da maneira que ele quiser, ele está insatisfeito, ele quer que o time ganhe. Durante o jogo o torcedor esteve com a gente, tratou de empurrar até o último segundo ali na jogada do pênalti, mas infelizmente o resultado não veio, e depois é normal a insatisfação pois é um torcedor de time grande, está acostumado a ver seu time vencer", finalizou.

O zagueiro Wagner Leonardo também demonstrou a mesma opinião sobre as vaias, além de ter lamentado o resultado amargo.

"A gente sabe da insatisfação do torcedor, e com razão, pois nós somos o Grêmio, somos a equipe grande desse grupo, nós deveríamos estar em primeiro lugar e classificar, mas também sabemos que não tem jogo fácil, nenhum time brasileiro na Sul-Americana está bem. Somos a melhor equipe brasileira na Sul-Americana, e deveríamos ter vencido, aproveitado melhor as oportunidades, mas o que temos que fazer é trabalhar, resolver o que precisa ser resolvido, arrumar o que precisa ser arrumado para encontrarmos o caminho da vitória", disse.

O Grêmio encerra sua participação na fase de grupos da Sul-Americana no próximo dia 29 de maio, contra o Sportivo Luqueño. O jogo está marcado para às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio.