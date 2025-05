Técnico da seleção feminina elogia Ancelotti e diz o que herdou de gringa

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico da seleção feminina, Arthur Elias, abriu a coletiva com uma brincadeira:

"Todo mundo aí esperando o Ancelotti, né? Mas hoje estou eu aqui".

Depois de já ter anunciado a lista de convocadas para os próximos amistosos do Brasil, contra o Japão, o treinador comentou que impacto espera a partir da chegada do técnico italiano para comandar a seleção masculina principal.

"Expectativa muito grande, como todos vocês, por um treinador desse nível. O maior vencedor do futebol mundial. Parabenizar o presidente Ednaldo, Rodrigo e Juan por essa contratação, que vai ter um impacto muito grande para o futebol. Masculino e feminino. Esses impactos são produtivos para o nosso processo. Ele, com toda a liderança e experiência que tem, pode contribuir para isso", disse Arthur Elias.

O técnico da seleção feminina foi quem herdou o legado da outra experiência recente da CBF com uma estrangeira - a sueca Pia Sundhage. A torcida é que Ancelotti consiga resultados melhores.

"Eu vi um processo aqui dentro com o Diniz e Dorival, dois grandes treinadores. Temos excelentes treinadores no futebol brasileiro, no masculino e feminino. Mas foi uma contratação que eu vejo que vai ter um impacto positivo, assim como foi a passagem da Pia. Claro que a gente espera que Ancelotti consiga mais sucesso em termos de resultado, seja vitorioso. A Copa do Mundo está à porta. Um líder desse porte vai ajudar a gente a lutar para ser campeão da Copa", afirmou Arthur Elias.

Com Pia, o Brasil não passou nem perto de medalhas olímpicas ou briga por título na Copa do Mundo. O sucessor dela viu um time mais organizado defensivamente, mas tem conceitos de jogo distintos.

"No futebol, a gente não controla tanto o resultado, ainda que a gente tenha alguns caminhos para aumentar a chance de vencer. Mas ela (Pia) deixou algo importante aqui que foi trazer para a seleção feminina o holofote, a luz, uma treinadora vitoriosa, estrangeira, o interesse do torcedor, organizou o time na parte defensiva muito bem. Taticamente, eu penso muito diferente. As ideias são muito distintas, não aproveitei tanto na parte tática. Mas ela deu oportunidade a algumas jogadoras, iniciando renovação na seleção. Isso foi importante também", acrescentou o treinador da seleção feminina.

E a convocação?

Arthur Elias anunciou a lista para dois amistosos contra o Japão, na preparação para a Copa América.

Às 21h30 do dia 30 de maio, o Brasil enfrenta as japonesas na Neo Química Arena, na capital paulista.

A seleção volta a encarar as asiáticas no dia 2 de junho, às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

A LISTA

Goleiras

Lorena (Kansas - EUA)

Camila (Cruzeiro)

Claudia (Fluminense)

Zagueiras

Isa Haas (Cruzeiro)

Kaká (São Paulo)

Tarciane (Lyon - França)

Mariza (Corinthians)

Thais Ferreira (Corinthians)

Laterais

Fê Palermo (Palmeiras)

Bruna Calderan (São Paulo)

Yasmim (Real Madrid - Espanha)

Fátima Dutra (Ferroviária)

Meio-campo

Angelina (Orlando Pride - Estados Unidos)

Duda Sampaio (Corinthians)

Laís Estevam (Palmeiras)

Yaya (Corinthians)

Ana Vitória (Atlético de Madrid - Espanha)

Atacantes

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Jheniffer (Tigres - México)

Gio (Atlético de Madrid - Espanha)

Kerolin (Manchester City - Inglaterra)

Dudinha (São Paulo)

Jhonson (Corinthians)

Luany (Atlético de Madrid - Espanha)

Debinha (Kansas - Estados Unidos)

Marta (Orlando Pride - Estados Unidos)