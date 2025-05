Tatum passa por cirurgia bem-sucedida no tendão de Aquiles e volta aos Celtics em um ano

O choro copioso já demonstrava o pior. Estrela do Boston Celtics, Jayson Tatum deixou a quadra do Madison Square Garden na noite de segunda-feira carregado. Depois, deixou os vestiários em uma cadeira de rodas, sem segurar as lágrimas, desesperado. Em um lance isolado, sozinho, já no fim do quarto período, o jogador caiu acusando uma lesão. Exames confirmaram rompimento do tendão de Aquiles direito. O camisa 0 já passou por cirurgia nesta terça-feira e deve retornar somente para a temporada de 2026/27, daqui mais de um ano.

"Jayson Tatum passou hoje por uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma ruptura do tendão do calcâneo direito. Não há previsão para seu retorno, mas espera-se que ele se recupere totalmente. Mais atualizações serão fornecidas quando apropriado", informou os Celtics em suas redes sociais.

Especialistas da NBA já dão como perdida a temporada 2025/26, que começa em outubro e terá sua fase de classificação até abril de 2026. O norte-americano de 27 anos sofreu uma das piores lesões do esporte e terá um longo tempo longe das quadras.

Tatum fazia um grande jogo diante do New York Knicks na missão de igualar a série dos playoffs em 2 a 2. Sua equipe chegou a liderar por 72 a 58. Estava com 42 pontos e sendo o principal nome em quadra. Os arremessos caiam um atrás do outro, com o ala arremessando de três até de quase o meio da quadra.

Após sua lesão, já com o Boston atrás do marcador, com 111 a 104, os Celtics nada puderam fazer para evitar o revés de 121 a 113. Na verdade, o baque da lesão de sua estrela atingiu todo o time. O jogo cinco ocorre nesta quarta-feira, em Boston, onde devem fazer uma homenagem ao jogador.

Tatum defende a equipe com frequência desde a temporada de 2017. Sua estreia, como novato, ocorreu em 17 de outubro. Fez um duplo-duplo no primeiro jogo e já soma 706 partidas disputadas pela equipe, que buscará uma reviravolta complicada contra os embalados Knicks.