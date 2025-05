Sport anuncia Thiago Gasparino como novo executivo de futebol

Nesta terça-feira, através de seu site oficial, o Sport anunciou Thiago Gasparino como novo executivo de futebol.

No currículo, Thiago soma passagens por outros clubes, como Santos, Corinthians, Real Valladolid, Remo, Novorizontino, entre outros. O profissional, que tem experiência em gestão de futebol, captação de talentos e estruturação de departamentos, chega com o objetivo de contribuir no processo de reestruturação do clube.

"Thiago é um profissional com larga experiência no futebol, sendo inclusive ex-atleta. Se incorpora ao projeto com objetivo de aperfeiçoar nossos processos internos e a gestão do departamento, inclusive com sua expertise junto ao mercado", comentou o vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão.

O Sport, que voltou a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, se encontra em situação delicada na competição. Até aqui são dois empates e seis derrotas em oito partidas. Deste modo, é o lanterna, com apenas dois pontos.