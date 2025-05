Sinner ganha revanche de Cerúndolo e vai às quartas em Roma sem sets perdidos

Jannik Sinner definiu o embate com Francisco Cerúndolo como um grande desafio para saber suas condições físicas e técnicas neste retorno ao circuito após passar três meses suspenso por doping. E a revanche contra o argentino veio da melhor maneira possível, com mais um triunfo sem perder sets no Masters 1000 de Roma. O líder do ranking bateu seu algoz das oitavas de 2023 com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.

"Ele é um competidor muito duro, um grande desafio para mim", disse Sinner após o triunfo. "Principalmente agora, tentando me acostumar a tantas situações difíceis em quadra. Eu apenas tentei manter a minha mentalidade, tentando jogar cada ponto. Mas estou muito feliz porque senti que elevei meu nível", comemorou. "Em termos de jogo, me senti um pouco melhor, as condições eram muito difíceis e foi um dia longo. A torcida me ajudou, então estou feliz por ter passado."

Sinner começou o embate mostrando que atacaria bastante o serviço do argentino. E logo no primeiro game, teve quatro oportunidades de quebra. Mas Cerúndolo se safou. A vantagem veio no quinto game, quando o italiano enfim conseguiu aproveitar o break point. A devolução veio de imediato.

Em parcial de enorme equilíbrio, a definição acabou no tie-break e com domínio do tenista da casa desde o início e fáceis 7 a 2 para delírio da barulhenta torcida. Os italianos foram um diferencial para Sinner com apoio maciço nas arquibancadas.

Depois de um set muito duro, o número do ranking passeou na parcial seguinte, na qual logo abriu 5 a 1. Mesmo esboçando pequena reação ao diminuir para 5 a 3 e ter dois break points desperdiçados, o argentino nada pôde fazer no quarto match point, caindo por 6 a 3 após 2h18.

ZVEREV E ALCARAZ AVANÇAM

Outros dois candidatos ao título ganharam bem nesta terça-feira em Roma. Segundo do ranking, o alemão Alexander Zverev passou pelo perigoso francês Alexander Fils (13º favorito) em sets diretos, parciais de 7/6 (7/3) e 6/1. O rival das quartas será o embalado italiano Lorenzo Musetti (8º), que passou pelo russo Daniil Medvedev (10º) com 7/5 e 6/4.

Ex-número 1 do mundo, Carlos Alcaraz precisou lutar mais para se garantir entre os oito melhores. Atualmente 3º do ranking, o espanhol necessitou de três sets diante do russo Karen Khachanov, avançando com 6/3, 3/6 e 7/5.

Alcaraz terá uma pedreira pela frente. Seu rival nas quartas de final será o britânico Jack Draper (5º), que virou diante do francês Corentin Moutet, parciais de 1/6, 6/4 e 6/3.