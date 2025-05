Sem Cristaldo, Grêmio divulga relacionados para pegar o Godoy Cruz

O Grêmio divulgou a lista de relacionados para o decisivo confronto contra o Godoy Cruz, nesta terça-feira (13), às 19h, na Arena, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. A principal baixa se trata do meio-campista Franco Cristaldo, que foi preservado por conta de fadiga muscular. O argentino não ficará nem no banco.

Sem Cristaldo, a tendência é que Monsalve assuma a função de articulador da equipe. Outra opção considerada por Mano Menezes é o ingresso de Arezo no ataque, ao lado de Braithwaite.

Além da ausência do camisa 10, o time também não contará com Villasanti e Edenilson, que seguem em recuperação de lesões musculares. Marlon, por já ter atuado pelo Cruzeiro nesta edição da Sul-Americana, está impedido de jogar e será substituído naturalmente por Lucas Esteves.

Por outro lado, o Imortal Tricolor terá reforços. Aravena retorna após se recuperar de um desconforto muscular sofrido no empate contra o Vitória, em 27 de abril. Jardiel, destaque do sub-20, foi integrado ao grupo, assim como Luan Cândido, liberado após não atuar na última partida por questões contratuais.

RELACIONADOS ?? Bora conferir os atletas à disposição do técnico Mano Menezes para a batalha deste noite. VAMOS, TRICOLOR!#SulAmericana25 #GRExGCM pic.twitter.com/GbQP9gMgaa ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 13, 2025

Desta maneira, um possível 11 inicial do Grêmio conta com:

O confronto é crucial para as pretensões gremistas no Grupo D. O Godoy Cruz lidera com dez pontos, seguido de perto pelo Grêmio, com oito. Como apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final, o duelo tem caráter decisivo.

Veja a lista de relacionados do Grêmio na íntegra:

Goleiros: Tiago Volpi, Gabriel Grando



Zagueiros: Jemerson, Kannemann, Viery, Wagner Leonardo



Laterais: Igor Serrote, João Lucas, João Pedro, Luan Cândido, Lucas Esteves



Meio-campistas: Camilo, Dodi, Monsalve, Nathan, Ronald



Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Aravena, Arezo, Braithwaite, Cristian Olivera, Jardiel