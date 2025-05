São Paulo x Libertad: onde assistir ao duelo pela Libertadores

São Paulo e Libertad se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

O penúltimo compromisso do Tricolor na fase de grupos do torneio será televisionado pela Globo e Paramount+, mas você também acompanha toda a repercussão da partida aqui no gazetaesportiva.com.

O São Paulo é o líder do Grupo D da Libertadores, com dez pontos, e precisa de uma vitória para confirmar a classificação às oitavas de final como primeiro colocado da chave.

O Tricolor também briga pela melhor campanha geral da primeira fase com o Palmeiras, o único time da Libertadores que possui mais pontos (12 contra 10). Por isso, mesmo se alcançar o objetivo nesta quarta-feira, Lucas e companhia seguirão tendo pelo que brigar na última rodada da fase de grupos.

Além de São Paulo, líder, e Libertad, vice-líder, com sete pontos, o Grupo D da Libertadores também contra com Alianza Lima, que soma quatro tentos, e Talleres, com um tento.

O São Paulo encerra sua preparação para o importante compromisso no torneio sul-americano nesta terça-feira, no CT da Barra Funda.