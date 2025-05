São Paulo encerra preparação para pegar o Libertad; veja time provável

Nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Libertad, em confronto válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola nesta quarta, no Morumbi, a partir das 21h30 (de Brasília).

Sob o comando de Luis Zubeldía e sua comissão, parte dos atletas realizou trabalho tático posicional e de bolas paradas. Os demais jogadores fizeram um jogo em espaço reduzido e trabalhos de fundamentos técnicos.

Lucas, em estágio final de recuperação de trauma no joelho direito, e Wendell, que deixou o clássico contra o Palmeiras após sofrer choque na cabeça, são dúvidas. Já os meio-campistas Luiz Gustavo e Henrique, o lateral Igor Vinícius e o atacante Calleri permanecem fora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Desta forma, o Tricolor deve entrar em campo com: Rafael; Ferraresi, Ruan (Arboleda), Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Ferreirinha.

O São Paulo lidera o Grupo D da Libertadores, com dez pontos, à frente do Libertad, com sete, Alianza Lima, com quatro, e Talleres, com um tento. O Tricolor briga pela melhor campanha geral da primeira fase com o Palmeiras, o único time que tem mais pontos que o São Paulo até aqui (12 contra 10).

Por isso, mesmo se garantir a classificação para as oitavas de final contra o Libertad, o time do técnico Luis Zubeldía seguirá tendo pelo que brigar na última rodada, contra o Talleres.

Vale lembrar que os últimos dois jogos do São Paulo na fase de grupos da Libertadores acontecerão no Morumbis. Depois de receber o Libertad na próxima quarta-feira, o Tricolor enfrentará o Talleres no dia 27 de maio, às 19h (de Brasília).