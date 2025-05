Santos: Zé Rafael supera 'bola quadrada' e deve ganhar tempo no clássico

Zé Rafael "arredondou" a bola e deve ganhar mais minutos pelo Santos contra o Corinthians no próximo domingo, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Assista ao vivo a Santos x Corinthians nesta quarta-feira pelo Paulistão feminino no UOL Play. Assine já a partir de R$ 19,90/mês.

O que aconteceu

Zé estreou pelo Santos contra o Ceará após um longo processo de recuperação e uma certa dificuldade com a bola nos primeiros dias. O meio-campista passou por uma cirurgia na coluna e não jogava desde o ano passado, ainda pelo Palmeiras.

O técnico Cleber Xavier contou que Zé Rafael estava com a "bola quadrada" nos primeiros dias, mas melhorou até entrar nos minutos finais do empate frustrante de 0 a 0 com o Ceará. A estreia ocorreu justamente no Allianz Parque, estádio onde o "Trem" fez história pelo rival do Santos.

Zé poderia jogar 30 minutos, mas só entrou no finzinho e a tendência é que atue por bem mais tempo diante do Corinthians. A minutagem vai depender dos treinamentos.

O Santos vê Zé Rafael como titular absoluto. Porém, entende que ele precisa readquirir o ritmo de jogo. Tecnicamente, o Peixe não tem dúvidas sobre o reforço.

O camisa 6 pode atuar de primeiro ou de segundo volante. Ele era armador no Bahia e até pode jogar assim no Santos, mas não é sua preferência.