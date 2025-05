Santos: acordo com ajuda de Neymar Pai rende recorde de público do Allianz

Um acordo com a ajuda de Neymar Pai fez o Santos bater o recorde de público do Allianz Parque no Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Santos vendeu mandos de campo com a intermediação de Neymar Pai para o empresário Eduardo Maluf. O acordo foi feito em março.

Maluf comprou três jogos por R$ 1 milhão cada: o amistoso com o Coritiba, o duelo de ontem com o Ceará no Allianz Parque e ainda falta uma partida. O adversário ainda será definido.

A intenção inicial era levar três jogos do Santos para fora de São Paulo, mas o Peixe convenceu o agente e levou o encontro com o Ceará para a capital paulista. O time da Vila Belmiro empatou em 0 a 0.

A ideia era o Mercado Livre Arena Pacaembu, porém, o estádio está sem a documentação necessária. Para não voltar à Vila, pintou a alternativa do Allianz Parque.

O presidente Marcelo Teixeira obteve o "sim" de Leila Pereira, da WTorre e o Allianz foi viabilizado com carga quase total. O setor Gol Norte teve visão parcial por conta de um dos palcos.

Enquanto o Palmeiras enfrentou o São Paulo na Arena Barueri para 29.709 no domingo, o Santos levou 35.240 pagantes ao Allianz na segunda-feira. O Verdão não conseguiu atuar na sua casa por conta do show do System of a Down.

Os mais de 35 mil torcedores do Santos no Allianz representaram o recorde da arena no Campeonato Brasileiro. O maior público até então era de 30.247, em Palmeiras x Botafogo na primeira rodada.

Mesmo em crise e na vice-lanterna do Brasileirão, o Peixe quer mandar mais jogos fora da Vila Belmiro. A partida contra o Ceará foi considerada um sucesso em termos de bilheteria. A renda de R$ 2,8 milhões, porém, não ficou para o Santos por conta do acordo anterior da venda dos mandos de campo.