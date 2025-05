Rodrygo deixa treino com lesão, e Ancelotti revela: 'Ele está decepcionado'

O atacante Rodrygo deixou o treino do Real Madrid nesta terça-feira, e deve continuar fora do time para o duelo contra o Mallorca, na quarta, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador participou de cerca de 10 minutos de atividade, no CT de Valdebebas, antes de sair de campo.

O episódio preocupa porque mostra que o atleta ainda não está totalmente recuperado. Ele não participou das últimas duas partidas do clube na Liga Espanhola.

Na 34ª rodada, foi cortado do duelo contra o Celta por causa de uma febre. Para o Clássico de domingo, contra o Barcelona, ele chegou a ser relacionado e ficou no banco de reservas, mas não entrou no duelo.

Ao final da partida, Carlo Ancelotti disse que o Rodrygo não estava totalmente recuperado e que, por isso, não entrou. "Colocá-lo para jogar cinco ou sete minutos poderia piorar as coisas", disse o treinador.

Nesta terça, Ancelotti voltou a ser perguntado sobre Rodrygo e explicou a ausência do jogador na fase final do treino.

"Ele teve febre na semana passada, não voltou ao seu melhor nível. Hoje no treino, teve um incômodo muscular e vamos avaliar. Há muitas especulações, mas todo mundo tem um carinho especial por ele, especialmente eu", disse o italiano.

"Ele quer ajudar, quer mostrar sua qualidade, ajudar o time. E fica decepcionado por não conseguir fazer isso, nada mais. Isso acontece com os jogadores quando se lesionam e não podem ajudar o time", acrescentou.

O Real Madrid enfrenta o Mallorca precisando de uma vitória para manter vivas as remotas esperanças de terminar a temporada com um título.

Para tanto, é preciso somar os 9 pontos que restam e torcer para o Barcelona fazer apenas um ponto nas três partidas restantes — o clube catalão tem vantagem de 7 pontos (82 a 75) e leva a melhor no confronto direto, o primeiro critério de desempate.