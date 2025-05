Rodrigo Caio volta ao Flamengo e será auxiliar de Filipe Luís

Do UOL, no Rio de Janeiro

Rodrigo Caio está de volta ao Flamengo. O ex-zagueiro vai integrar a comissão técnica de Filipe Luís, no time profissional.

O que aconteceu

Rodrigo Caio tem 31 anos e atuou no Flamengo entre 2019 e 2023. Ele vai ocupar a vaga deixada por Daniel Alegria, demitido no começo da semana. A informação foi publicada, primeiramente, pelo GE e confirmada pelo UOL.

A ideia do Rubro-Negro é ter alguém com que Filipe Luís possa debater ideias. Rodrigo Caio fez cursos na CBF Academy com a intenção de entender processos extracampo e abrir possibilidades de carreiras que poderia seguir após pendurar as chuteiras.

Daniel Alegria trabalhou com Filipe Luís desde a comissão técnica do sub-17. A saída foi para que se pudesse buscar um profissional com um outro perfil.

Na última temporada, Rodrigo Caio defendeu o Grêmio, mas atuou em apenas cinco partidas. O ex-zagueiro conviveu com lesões nos últimos anos.

Rodrigo Caio foi companheiro de Filipe Luís no Fla. Os dois fizeram parte de uma geração que marcou época no clube, com a conquista de duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca.