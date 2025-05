Redução de preços do Fla funciona, e público contra Bahia é top 3 em 2025

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após muito protesto e reclamação dos torcedores, o Flamengo baixou o valor dos ingressos contra o Bahia, e a estratégia funcionou. O Rubro-Negro obteve seu terceiro melhor público como mandante na temporada e a quarta maior renda.

O que aconteceu

Foram 59.009 pagantes e 62.204 presentes na vitória sobre o Tricolor baiano por 1 a 0. Já a arrecadação foi de R$ R$ 3.504.542,50.

Os números só ficam atrás do segundo jogo da final do Campeonato Carioca e na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians. Contra o Tricolor carioca, no Estadual, foram 64.351 pagantes e 69.393 presentes, com uma renda de R$ 4.315.309,00. Já diante dos paulistas, pelo Campeonato Brasileiro, foram 62.940 pagantes e 67.501 presentes, com uma renda de R$ 4.472.050.

Técnico do Flamengo, Filipe Luís não escondeu sua satisfação ao ver o Maracanã lotado. Em uma resposta onde analisava a derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, ele concluiu sua opinião dando um recado:

O adversário também se motiva e joga. Fizemos um grande primeiro tempo, depois eles foram melhores e conseguiram vencer. Tivemos algumas chances de fazer o segundo gol. Não fizemos. Eles, sim. Não vejo grande preocupação. Mas, já adianto, em um Maracanã lotado como o de hoje, claro que os jogadores vão jogar melhor. Por isso que quinta-feira é Maraca lotado Filipe Luís, após a vitória sobre o Bahia

Valores para a Libertadores também caem

Até a partida contra o Bahia, os ingressos haviam sofrido um aumento de até 50% em relação a 2024, algo ainda maior se considerado somente o recorte dos jogos da Libertadores.

Agora, os preços baixaram também para a competição continental. No duelo contra a LDU, nesta quinta-feira, no Maracanã, eles variam entre R$ 80 a R$ 500 e estão com todos os setores R$ 20 mais baratos que no valor cobrado diante do Central Córdoba, sendo que no "Maracanã Mais" a redução foi de R$ 100.

Os ingressos, porém, ainda são mais caros que os de 2024 no torneio. O único valor igual é o Setor Sul (R$ 80).

Boicote, xingamentos e Judas

O recuo da diretoria acontece após uma série de protestos da torcida em relação aos preços. Eles foram direcionados exclusivamente ao presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Antes do clássico com o Vasco, os rubro-negros penduraram um boneco de Judas com a foto do dirigente e a frase: "Bap, inimigo do torcedor". O jogo aconteceu na véspera da Páscoa.

No 6 a 0 sobre o Juventude, Bap foi xingado e ouviu cantos de "baixa o ingresso". Além disso, uma faixa foi estendida com a frase: "ingresso caro, arquibancada vazia". Naquele dia, apenas 28.931 pessoas pagaram ingresso, um público bem abaixo do padrão rubro-negro.

Ainda no Carioca, na partida contra o Maricá, as organizadas promoveram boicote. Nenhuma delas esteve na arquibancada do Maracanã. Após aquele jogo, Bap se manteve firme em relação ao seu posicionamento.

O Rio de Janeiro, naturalmente, é menos competitivo do que outros estados. O torcedor quer um time excepcional pagando preços de ingresso que os custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. São Paulo não tem gratuidade, não tem meias-entradas como tem no Rio de Janeiro. Os preços aqui são 35%, 40% mais baratos que São Paulo e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil. Para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso.

Bap, após a partida contra o Maricá

Os valores para Flamengo x LDU

Norte (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$25,00

- Nação Maraca 2: R$35,00

- Nação Maraca 3: R$40,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Sul (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$20,00

- Nação Maraca 2: R$28,00

- Nação Maraca 3: R$32,00

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Leste Superior (Flamengo)



- Nação Maraca 1: R$30,00

- Nação Maraca 2: R$42,00

- Nação Maraca 3: R$48,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Leste Inferior (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$35,00

- Nação Maraca 2: R$49,00

- Nação Maraca 3: R$56,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Espaço Fla+ - Leste Inferior: R$200,00

Oeste inferior (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$40,00

- Nação Maraca 2: R$56,00

- Nação Maraca 3: R$64,00

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)

Espaço Fla+ - Oeste Inferior: R$200,00

Maracanã Mais (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$181,25

- Nação Maraca 2: R$223,75

- Nação Maraca 3: R$245,00

- Público Geral: R$500,00 (meia R$287,50)