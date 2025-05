Presidente do Santos vê vaias "justas" da torcida após empate com Ceará e avalia chegada de reforços

Na noite desta segunda-feira, o Santos ficou no empate sem gols com o Ceará, no Allianz Parque, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, parou na zona mista e respondeu sobre as vaias da torcida ao fim do jogo.

Após o apito final, o Santos foi vaiado pela torcida presente no estádio. Os torcedores protestaram, mais uma vez, contra o elenco e contra a diretoria, entoando gritos como "Ei, Teixeira, vai tomar no **". O presidente, por sua vez, não levou para o pessoal e encarou as vaias como justas.

"Agradecer à diretoria do Palmeiras, que também entendeu a necessidade do Santos de jogar aqui em São Paulo. Tínhamos a possibilidade do Pacaembu, mas não tinha a documentação. Mas a torcida deu uma resposta fantástica. Não esperávamos outra coisa. Uma noite fria, segunda-feira, e a torcida veio, incentivou do início ao fim. A manifestação no fim é válida, é justa, e temos que trabalhar para reverter essa situação. Não é um grupo para estar nessa classificação no campeonato, e vamos trabalhar para que este próprio grupo consiga uma sequência de bons resultados", afirmou.

O Santos vive um momento de crise. Neste momento, o Alvinegro Praiano se encontra na zona de rebaixamento e aparece na vice-lanterna, com apenas cinco pontos. Com o empate nesta segunda-feira, o time ainda chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer.

Teixeira, entretanto, acredita que tal cenário pode ser revertido com o tempo. A nova comissão do técnico Cléber Xavier está chegando agora, e o mandatário acredita na força do elenco para mudar o panorama atual.

"O problema não é fator Vila ou fator fora. O problema é exatamente nós não termos uma sequência de jogos. Agora com essa nova comissão técnica, com a preparação física, nós esperamos que haja um ritmo diferente do trabalho desenvolvido e o Santos consiga reverter nos próximos jogos, independente de onde jogue. Você pode me perguntar se falta luta ou empenho para esse elenco. Não, não tem faltado. Está faltando resultado. A pressão fica diferente, a ansiedade do grupo fica diferente. É um grupo experiente, qualificado, e tenho certeza que o Santos vai conseguir reverter esses resultados", destacou.

Marcelo Teixeira também falou sobre a possível chegada de reforços ao Santos na janela de transferências do meio do ano, mas despistou sobre novas contratações.

"O Santos tem condições de chegar na janela de meio de ano tanto com saídas como entradas. O Santos pode negociar atletas, melhorar sua condição em termos de reposição do grupo. É a grande chance do Santos poder qualificar a sua equipe, deixar melhor do que ela já está, para conseguir os resultados em campo", analisou.

Por fim, o presidente do Santos também valorizou o trabalho que vem sendo feito pela nova comissão técnica e deu a entender que confia em Cleber Xavier para extrair o melhor do grupo.

"É admitir que podemos ter, em junho, a chance da comissão técnica colocar em prática o que já vem fazendo. Se nota um Santos diferente. Não alcança os resultados, mas que está demonstrando melhor uma condição melhor de reação. Agora é manter esse diálogo permanente que a diretoria tem com a comissão técnica, respaldar esse elenco para que demonstre a qualidade que tem e reverta em resultados, porque não é admissível o Santos ficar na situação que está no Brasileiro", finalizou o presidente.

O Santos, agora, pode tentar sair da crise no Campeonato Brasileiro no clássico contra o Corinthians. O Peixe terá uma semana livre e volta aos gramados somente no domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do torneio nacional.