Playoffs NBA: Knicks vencem Celtics no jogo 4 e ficam a uma vitória das finais do Leste

Nesta segunda-feira, o New York Knicks recebeu o Boston Celtics no Madison Square Garden e venceu por 121 a 113, abrindo 3 a 1 na série das semifinais da Conferência Leste da NBA. Com o resultado, a equipe nova-iorquina está a uma vitória de garantir vaga na decisão. Para os Celtics, a maior preocupação é a lesão de Jason Tatum, que deixou a quadra nos minutos finais da partida.

Os Knicks conseguiram mais uma virada após estarem em desvantagem de dois dígitos, a terceira em quatro jogos da série. Jalen Brunson foi o cestinha da equipe, com 39 pontos e 12 assistências. Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges marcaram 23 pontos cada e OG Anunoby anotou 20.

Os Celtics perderam em dobro. Além do jogo, Jason Tatum, que estava com partida de 42 pontos, lesionou o pé direito em um lance sem contato, restando pouco menos de três minutos no cronômetro do último quarto. Ainda não há o diagnóstico da lesão, porém, a maior suspeita é de um rompimento de tendão de Aquiles, lesão que pode afastar o ala por mais de um ano.

O próximo jogo será nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no TD Garden, em Boston. Se os Knicks vencerem, garantem a classificação. Em caso de vitória dos Celtics, o jogo 6 será disputado novamente em Nova York.

Wolves também à frente

Pelas semifinais do Oeste, o Minnesota Timberwolves venceu o Golden State Warriors por 117 a 110 e abriu 3 a 1 na série. Em São Francisco, o Golden State viu Anthony Edwards e Julius Randle dominarem e levarem a decisão para casa.

Edwards (30) e Randle (31) juntos somaram 61 pontos. O primeiro, inclusive, emplacou uma sequência de três cestas de três pontos e liderou os Wolves a uma corrida de 17 a 0 no terceiro quarto, levando o jogo para o último período com um placar de 85 a 68.

O time da casa não contou com seu principal jogador, Stephen Curry, baixa devido a uma distensão no músculo posterior da coxa esquerda, sofrida no jogo 1 da série. Vindo do banco, Jonathan Kuminga foi o maior pontuador dos Warriors na partida, anotando 23 tentos. Draymond Green e Jimmy Butler marcaram 14 cada.

A vitória deixa o Minnesota Timberwolves a um passo de se classificar para as finais da Conferência Oeste. O jogo 5 da série será disputado em Minneapolis, no Target Center, nesta quarta-feira, às 22h30.

Jogos desta terça-feira:

Nesta terça-feira, os playoffs da NBA terão o Cleveland Cavaliers enfrentando o Indiana Pacers (3 a 1, Pacers), em Cleveland, às 20h. Mais tarde, às 22h30, Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder (2 a 2) disputarão o jogo 5 da série no Paycom Center, em Oklahoma.