Fã de futebol, Mujica detonou Fifa durante Copa de 14: 'Velhos filhos da p'

Do UOL, em São Paulo

Morto hoje aos 89 anos, o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica era assumidamente fã de futebol e passou por um episódio de ira durante a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.

O que aconteceu

O então presidente não gostou da punição dada pela Fifa a Luis Suárez, que mordeu o italiano Chiellini durante a rodada final do Grupo D do torneio em questão. O Uruguai venceu os rivais e avançou às oitavas de final, e o astro passou ileso porque a arbitragem não viu a agressão — naquela época, não existia VAR.

Mujica reagiu três dias após o atacante receber pena de nove partidas e quatro meses de afastamento do futebol, além de multa de 100 mil francos suíços (cerca de R$ 250 mil na época). O atleta perdeu o restante da Copa do Mundo, e o país acabou eliminado pela Colômbia nas oitavas de final.

A Fifa é composta por um bando de velhos filhos da puta. É justo que punam, mas não que adotem medidas fascistas Pepe Mujica, em entrevista ao "La Hora de los Deportes"

O político chegou a colocar as mãos na boca após a frase, mas brincou: "Publica por mim", disse ele, ao ser questionado pelo entrevistador sobre a divulgação ou não do conteúdo.

Peñarol? Nacional? Cerro!

Mujica não era torcedor do Peñarol nem do Nacional, considerados os principais times do Uruguai e maiores campeões locais.

Ele, por outro lado, era torcedor do Cerro, time que disputa a 1ª divisão nacional. A equipe, no entanto, não acumula títulos de expressão no cenário nacional.

O clube de Montevidéu publicou uma homenagem, via Facebook e X, pouco depois da divulgação da morte do político.

Perante o falecimento do ex-presidente da República, José Mujica, o Clube Atlético Cerro apresenta à família, amigos e próximos as mais sentidas condolências nota do Club Atlético Cerro