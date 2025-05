Palmeiras terá dois confrontos diretos pelo Brasileiro sem Abel; entenda

O Palmeiras terá um desfalque importante nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira cumprirá suspensão nas partidas contra Red Bull Bragantino e Flamengo, ambos concorrentes diretos do Verdão na parte de cima da tabela. Isso porque o português, que estava pendurado, recebeu um cartão amarelo no Choque-Rei e, pouco depois, foi expulso de forma direta, fato que resultará em duas suspensões do mesmo.

O imbróglio ocorreu durante o segundo tempo do jogo contra o São Paulo (vitória por 1 a 0), no último domingo, na Arena Barueri. Ao reclamar com veemência de um possível cartão amarelo não aplicado em Alan Franco após falta em Estêvão, Abel foi advertido com amarelo pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein.

Como já havia recebido dois amaelos nos compromissos anteriores, o técnico já cumpriria um jogo de suspensão. No entanto, ele seguiu com o protesto, foi expulso de forma direta e pegou mais um jogo fora.

O Palmeiras entende que a reclamação do Abel foi justa e o juiz cometeu um "erro crasso" ao não dar o cartão amarelo para o atleta são-paulino. O treinador não compareceu à coletiva de imprensa após o duelo a pedido do Departamento de Futebol, que preferiu preservá-lo após a expulsão. O auxiliar técnico João Martins foi quem concedeu a entrevista.

Desta forma, o português ficará fora justamente de duas partidas que podem definir os rumos da liderança do Brasileirão. Com 19 pontos, atualmente na primeira colocação da competição, o Verdão visita o Red Bull Bragantino, atual segundo colocado, com 17 somados, e depois recebe o Flamengo, na terceira posição, também com 17 unidades (atrás por critérios de desempate).

Antes, o Palmeiras busca embalar sua quinta vitória seguida e se manter no posto de melhor campanha da Libertadores. A equipe retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Bolívar, no Allianz Parque.