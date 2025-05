Os 10 recordes mais impressionantes dos 75 anos de história da Fórmula 1

A Fórmula 1 comemora nesta terça-feira seus 75 anos de história, celebrando sete décadas e meia de velocidade, rivalidades inesquecíveis e inovações que transformaram o automobilismo no esporte a motor mais prestigiado do mundo, sendo palco de disputas icônicas.

Iniciada em 1950, a Fórmula 1 presenciou, ao longo desses 75 anos, o surgimento de pilotos lendários que quebraram e estabeleceram recordes que se destacam até hoje. De Juan Manuel Fangio a Max Verstappen, passando por Ayrton Senna, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. O brasileiro, inclusive, detém o recorde de maior número de pole positions seguidas, com nove.

Além do tricampeão brasileiro (1988, 1990 e 1991), o Brasil produziu diversos pilotos de elite para a categoria. Nelson Piquet, com três títulos em 1981, 1983 e 1987, é outro nome marcante da história. Assim como o duas vezes campeão Emerson Fittipaldi, primeiro brasileiro a levantar o troféu nos anos 1972 e 1974.

Rubens Barrichello e Felipe Massa também se destacam. Rubinho é o quarto piloto que mais disputou corridas na história da categoria, com 326 participações, conquistando 11 vitórias, 14 pole positions e subindo ao pódio 68 vezes, sendo vice-campeão em 2002 e 2004. Por sua vez, Massa bateu na trave em 2008, quando perdeu o título para Lewis Hamilton por apenas um ponto na última corrida, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Relembre recordes que ficaram marcados na história da categoria:

MAIOR CAMPEÃO DA HISTÓRIA

Michael Schumacher e Lewis Hamilton dividem o posto de maiores campeões da F-1, com sete títulos mundiais cada. O alemão foi o primeiro a atingir o heptacampeonato, entre 1994 e 2004. Já o britânico conquistou seus títulos entre 2008 e 2020. Ainda em atividade, Hamilton segue em busca do oitavo título para se tornar, de forma isolada, o maior vencedor da história.

MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS

Hamilton também ocupa o posto de maior vencedor de corridas na história, com 105. Atualmente na Ferrari, o piloto pode aumentar ainda mais o feito. O antigo recordista era Schumacher, com 91 triunfos. O empate entre as lendas aconteceu em 11 de outubro de 2020, no GP de Eifel, em Nürburgring, na Alemanha.

MAIOR PORCENTAGEM DE VITÓRIAS DA HISTÓRIA

Pentacampeão da categoria, o argentino Juan Manuel Fangio possui no currículo 24 vitórias em 51 corridas nos anos 1950, com o incrível aproveitamento de 47,06%. Quase uma vitória a cada duas corridas. Ele supera o italiano Alberto Ascari, que também correu nos anos 1950, e possui 40,63% de aproveitamento.

MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS EM UMA ÚNICA TEMPORADA

Tetracampeão da categoria, Max Verstappen detém o posto de maior número de vitórias em uma única temporada, com 19 vitórias entre as 22 provas disputadas em 2023, quando conquistou seu terceiro título.

MAIOR NÚMERO DE PÓDIOS NA HISTÓRIA

Mais uma estatística que pertence a Lewis Hamilton. O britânico tem 202 pódios na carreira, à frente dos 155 de Schumacher e dos 122 de Vettel. Verstappen se aproxima do Top 3, com 115.

MAIS CORRIDAS DISPUTADAS NA HISTÓRIA

Aos 43 anos e ainda em atividade, o espanhol Fernando Alonso é o piloto com o maior número de Grandes Prêmios disputados na história da F-1, com 409 e ainda contando. O bicampeão corre atualmente pela Aston Martin.

MAIOR NÚMERO DE POLE POSITIONS SEGUIDAS

Ayrton Senna detém desde o fim dos anos 1980 o recorde de piloto com mais pole positions consecutivas na história da categoria, com oito. Ele conseguiu a sequência entre o GP da Espanha de 1988 e o GP dos Estados Unidos de 1989.

MAIS JOVEM CAMPEÃO

Na temporada 2010, Sebastian Vettel entrou para a história ao se tornar o campeão mundial mais jovem da categoria. Aos 23 anos e 134 dias, o alemão conquistou o título pela Red Bull. Com isso, superou Hamilton, que dois anos antes havia sido campeão aos 23 anos e 300 dias.

MAIS JOVEM A VENCER UMA CORRIDA

Aos 18 anos, Verstappen entrou para a história da F-1 ao se tornar o piloto mais jovem a vencer uma corrida da categoria, já na Red Bull. O feito foi alcançado no GP da Espanha de 2016, no dia 15 de maio. O triunfo fez com que ele superasse Vettel, que tinha 21 anos e 73 dias quando estabeleceu o recorde.

MAIS JOVEM A CORRER NA F-1

Verstappen também se destaca como o piloto mais jovem da história a disputar uma corrida de F-1. O holandês entrou pela primeira vez em uma corrida oficial da categoria com 17 anos e 166 dias, pela Toro Rosso, no GP da Austrália de 2015. Por problemas técnicos, ele acabou abandonando a prova.