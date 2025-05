Onde vai passar Grêmio x Godoy Cruz pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

Grêmio e Godoy Cruz se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 5ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Grêmio quer a vitória para assumir a liderança do Grupo D. Os gaúchos possuem dois pontos a menos que o rival desta noite.

Luta por vaga direta no mata-mata. O mais bem colocado nesta fase vai direto para as oitavas de final, enquanto o segundo lugar do grupo joga um playoff contra uma equipe eliminada da Libertadores.

Apesar do bom momento na Sul-Americana, o Tricolor vem de um tropeço pela competição. A equipe de Mano Menezes visitou o Atlético Grau e empatou em 0 a 0.

Grêmio x Godoy Cruz -- Copa Sul-Americana 2025