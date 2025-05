Natália Silva faz campanha para disputar cinturão do UFC: "Pronta para ser campeã"

Nesta terça-feira (13), quando o Ultimate disponibilizou a mais recente atualização de seus rankings, Natália Silva foi contemplada com a primeira posição na categoria dos pesos-moscas (57 kg). Com a liderança da divisão assegurada e oficialmente apenas com a campeã Valentina Shevchenko em sua frente, a brasileira subiu o tom e fez campanha para disputar o cinturão já na próxima rodada.

E o apelo da mineira se justifica. Afinal de contas, invicta no UFC, Natália já soma sete vitórias consecutivas desde que ingressou na liga presidida por Dana White. A última delas, inclusive, foi a mais contundente, dominando a ex-campeã Alexa Grasso no último sábado (10), em Montreal (CAN). Ciente do ótimo momento que vive, a especialista em taekwondo defendeu, durante recente participação em 'live' no canal da Ag Fight, que seu destino seja selado com o almejado 'title shot'.

"Estou pronta para ser campeã, já penso e acredito nisso. Depois do que fiz em uma luta contra a Alexa, me vejo, sim, disputando o título (...) Acho que foi a melhor luta que já fiz até hoje. Estou brigando pelo meu direito, por uma coisa que estou conquistando. É o meu momento. Lutei contra a top 1, estou pronta. Lutei e não tive lesão. Então por que não será eu e vai ser uma menina de outra categoria que vai ter que subir sabendo que na própria categoria tem quem possa fazer essa luta?", ponderou Silva.

Cada um no seu quadrado

Apesar de surgir como a próxima opção natural se considerarmos a categoria dos moscas, Natália tem uma grande concorrente de outra divisão de peso: Zhang Weili, campeã dos palhas (52 kg). Sem querer se envolver, Valentina deixou a opção de sua próxima rival para seus fãs, elegendo a brasileira e a chinesa como opções viáveis. Silva, entretanto, quer que 'Magnum' siga competindo na sua categoria original e defenda o título contra a sua compatriota Virna Jandiroba.

"Cada pessoa tem que tomar conta da sua categoria. A Zhang é campeã até 52 kg e tem muitas pessoas, meninas boas, prospectos que estão credenciadas a disputar o título. Temos a Virna. Então o conselho para ela (Zhang) é esse: ''Fica na sua categoria'. Eu que sou a próxima desafiante ao título (até 56 kg). É o que eu penso. A luta a se fazer é essa. A minha luta contra a Valentina", destacou a mineira.

Com apenas 28 anos de idade e representante da nova geração de talentos do MMA nacional, Natália parece ter um futuro promissor pela frente. Com um estilo próprio, baseado na variedade de chutes e intensa movimentação, a brasileira ganhou espaço e cativou os fãs do UFC. Ao longo de sua carreira como profissional de MMA, Silva soma 19 vitórias, cinco derrotas e um empate no cartel.

