Natália Silva assume liderança do ranking e se aproxima de cinturão do UFC

Dentro do octógono, no último sábado (10), durante o UFC 315, em Montreal (CAN), Natália Silva já não havia deixado dúvidas de que era a próxima da fila pelo cinturão peso-mosca (57 kg). A mais recente atualização do ranking do Ultimate apenas comprovou isso. Anteriormente na quinta colocação da categoria, a brasileira pegou o elevador e subiu quatro degraus após dominar a ex-campeã Alexa Grasso, se consolidando como a nova número 1 da listagem - atrás somente de Valentina Shevchenko, atual detentora do título até 57 kg.

Além de assumir a liderança em sua divisão de peso, Natália também avançou no ranking que independe de categoria, saltando da 13ª para a oitava colocação. Por sua vez, Grasso caiu da primeira para a terceira posição no peso-mosca e também perdeu espaço na listagem peso-por-peso feminina, saindo do terceiro para o quinto lugar.

No 'co-main event' do show, Valentina derrotou Manon Fiorot e se manteve no posto de campeã até 57 kg. O desempenho contra a francesa fez 'Bullet' se manter na liderança de sua categoria, assim como na listagem peso-por-peso feminina. A tendência é que o próximo desafio da quirguistanesa seja Natália Silva ou uma superluta de campeãs contra a soberana do peso-palha (52 kg) Zhang Weili.

Outra mulher de renome que entrou em ação no UFC 315 foi Jéssica Andrade. Diante de Jasmine Jasudavicius, porém, a brasileira acabou finalizada ainda no primeiro round. O revés fez com que 'Bate-Estaca' saísse do top 15 peso-por-peso, abrindo espaço para a compatriota Amanda Lemos. Já na divisão dos moscas, onde o duelo foi disputado, a ex-campeã caiu da sétima para a nona colocação, enquanto sua algoz canadense subiu do nono para o sexto lugar.

Despedida de Aldo

O card do UFC 315 também marcou o adeus de José Aldo do MMA profissional. No show, o 'Rei do Rio' travou um duelo parelho, mas acabou superado por Aiemann Zahabi na decisão dos juízes. Após o confronto, o veterano anunciou sua aposentadoria. Sendo assim, anteriormente na 11ª posição do ranking dos pesos-galos (61 kg), o 'Campeão do Povo' foi devidamente retirado, enquanto seu mais recente algoz herdou o lugar que era seu na listagem. Outro 'beneficiado' com a saída do brasileiro foi o compatriota Vinicius 'LokDog', que estreou no top 15, justamente na 15ª posição.

Brilho de Jack Della Maddalena

Talvez o maior destaque do evento tenha sido Jack Della Maddalena. Diante do então campeão meio-médio (77 kg) Belal Muhammad, o australiano não se intimidou e travou uma verdadeira batalha de 25 minutos, conquistando o cinturão na decisão dos juízes. A vitória lhe rendeu mais do que o título. 'JDM' estreou no ranking peso-por-peso masculino em posição de destaque, já na nona colocação. Antes sétimo na listagem que independe de categoria, Belal, por sua vez, despencou da sétima para a 13ª posição.

