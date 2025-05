Murray e Djokovic encerram parceria após seis meses

BENGALURU (Reuters) - Andy Murray não será mais o técnico de Novak Djokovic, campeão de 24 Grand Slams, informou a equipe do treinador nesta terça-feira. A parceria da dupla chega ao fim após seis meses e nenhum título.

Djokovic indicou Murray, também ex-número 1 do mundo, antes do Aberto da Austrália deste ano e disse no Aberto do Catar, em fevereiro, que continuaria trabalhando com Murray por um período indefinido.

No entanto, a parceria chegou ao fim enquanto Djokovic tenta reverter uma queda de desempenho durante a temporada de saibro no Aberto de Genebra, na próxima semana, e antes de sua busca pelo quarto título no Aberto da França, que começa em 25 de maio.

"Obrigado ao Novak pela oportunidade incrível de trabalharmos juntos e obrigado à sua equipe por todo o trabalho árduo nos últimos seis meses", disse Murray em um comunicado. "Desejo a Novak tudo de melhor para o resto da temporada".

Djokovic, que venceu 25 de seus 36 confrontos contra Murray, disse estar agradecido pelo trabalho duro e apoio de seu ex-rival durante o curto período que trabalharam juntos.

"Eu gostei muito de aprofundar nossa amizade", acrescentou Djokovic.

Djokovic chegou às semifinais do Aberto da Austrália em janeiro, antes de uma lesão encerrar sua campanha. Ele chegou à final do Miami Open em março, mas sua tentativa de conquistar seu 100º título em nível de tour terminou com uma derrota para Jakub Mensik.

O sérvio tem mostrado um desempenho muito abaixo do esperado desde a derrota em Miami e foi derrotado em suas partidas de estreia nos torneios Masters de Monte Carlo e Madri no mês passado.

Havia a expectativa que Djokovic iniciasse sua campanha no saibro em Roma antes de retornar a Paris, onde conquistou a medalha de ouro olímpico no ano passado, mas ele não compareceu ao Aberto da Itália sem dar um motivo.

(Reportagem de Shrivathsa Sridhar em Bengaluru)