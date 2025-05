Manchester City anuncia lançamento do uniforme para a próxima temporada

O Manchester City e a Puma anunciaram, nesta terça-feira, o lançamento do novo uniforme da equipe para a próxima temporada. Além do tradicional azul claro, a camisa conta com uma faixa branca na diagonal, usada pelo clube em jogos como visitante na década de 70.

"Pela primeira vez na história do clube, o uniforme titular da temporada 2025/26 apresenta a faixa - o design de listra diagonal que se tornou icônico nos jogos fora de casa. Combinado com o inconfundível azul celeste e reinventado para a próxima geração, é uma conexão com o nosso passado, uma referência ao nosso futuro e um lembrete de que aqui fazemos as coisas de forma diferente - dentro e fora de campo", escreveu o Manchester City no site oficial.

Bring the sash home ?? Introducing the 25/26 Man City x @pumafootball Home Kit. Out now. ? Manchester City (@ManCity) May 13, 2025

As camisas já estão vendidas através do site oficial do Manchester City, por cerca de R$630,00.

O clube inglês também divulgou um vídeo com a presença de ex-jogadores históricos e atletas do elenco atual, como o ex-zagueiro Micah Richards e o atacante Erling Haaland. Inclusive, o jovem Vitor Reis, ex-Palmeiras, também participou da peça.

Além disso, os novos uniformes de goleiro também foram anunciados em dois modelos diferentes. O primeiro, em uma estampa verde com detalhes rosa e laranja, e o segundo, no mesmo molde, mas na cor rosa e com detalhes em azul e verde-água.

O Manchester City volta a campo neste sábado, às 12h30 (de Brasília), contra o Crystal Palace, pela grande final da Copa da Inglaterra, no Estádio de Wembley.