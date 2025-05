Makhachev abre como favorito nas apostas para possível luta contra Della Maddalena no UFC

A superluta Islam Makhachev e Jack Della Maddalena ainda está apenas no campo das especulações, mas isso não impediu as bolsas de apostas de abrirem o mercado para a possível disputa entre os campeões peso-leve (70 kg) e meio-médio (77 kg) do UFC. E na avaliação dos 'oddsmakers', profissionais responsáveis por definir as 'odds' iniciais, o atleta russo surge com amplo favoritismo diante do australiano.

De acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', Makhachev aparece com a odd inicial de -200. Isso significa que para lucrar com uma eventual vitória do russo na hipotética disputa contra Della Maddalena, os apostadores terão que investir 200 dólares para ter 100 dólares de retorno, caso o resultado se concretize.

Já o novo campeão dos meio-médios aparece como zebra em uma potencial disputa contra Makhachev. Della Maddalena surge com uma odd inicial de +170. Assim, quem apostar 100 dólares em um triunfo do australiano pode lucrar 170 dólares, se 'JDM' vencer o duelo contra o russo.

Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena

Assim que Jack Della Maddalena conquistou o cinturão meio-médio no último sábado (10), no UFC 315, a superluta contra Islam Makhachev começou a ser especulada na comunidade do MMA. Isso porque o campeão dos leves já cogitava uma subida para a divisão até 77 kg para buscar um novo título no Ultimate, mas, até então, adiava seus planos por respeito ao amigo e agora ex-campeão Belal Muhammad.

Com Belal fora da jogada, o caminho se abriu para que Makhachev suba e dispute o cinturão dos meio-médios do UFC. O próprio Jack Della Maddalena também já se mostrou favorável ao combate contra o russo, citando a possibilidade de 'vingar' seu compatriota Alexander Volkanovski, que foi derrotado por Islam em duas oportunidades no octógono mais famoso do mundo.

