Lula elogia Ancelotti e diz não ser contra técnico estrangeiro na seleção brasileira

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta terça-feira o novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, e disse que não é contra a nomeação de um estrangeiro para dirigir a equipe.

"Se a gente for analisar a biografia do Ancelotti, ele é um grande técnico, mas o problema do Brasil é que estamos em uma entressafra de jogadores", afirmou Lula em Pequim ao jornal O Globo, em entrevista gravada em vídeo.

"Como ele é um cidadão taticamente muito bem preparado, espero que ele consiga ajudar a seleção brasileira. Se puder, ganhe a Copa do Mundo", acrescentou.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na segunda-feira a contratação de Ancelotti, que deixará o Real Madrid ao final da temporada europeia. O italiano já comandará o Brasil nos dois próximos jogos pelas eliminatórias da Copa de 2026, diante do Equador e do Paraguai, no próximo mês.

"Eu não tenho nada contra ser um estrangeiro... o que eu acho é que temos técnico no Brasil que poderiam dirigir a seleção. Nosso problema talvez seja mais um problema estrutural, organizacional, para que a gente possa ter uma boa seleção", disse Lula, que citou o pouco tempo que os jogadores têm para treinar juntos na seleção.

O Brasil estava sem técnico desde a demissão de Dorival Júnior, no final de março, após derrota para a Argentina por 4 x 1. O time está em quarto lugar nas eliminatórias para a Copa de 2026. Os seis primeiros garantem vaga direta no Mundial.

Ancelotti conquistou cinco vezes a Liga dos Campeões, além de ter vencido as cinco principais ligas europeias: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França.

