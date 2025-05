Lucas sente dores no joelho e deve desfalcar o São Paulo novamente

Nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, Lucas voltou a sentir dores no joelho direito e passou a ser dúvida no São Paulo para enfrentar o Libertad, nesta quarta-feira, no Morumbis, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

"O meia-atacante Lucas sentiu dores no joelho direito durante o treinamento desta manhã e foi encaminhado para o REFFIS Plus, onde permanecerá em tratamento, passando por avaliações periódicas do quadro clínico", informou o clube por meio de nota oficial.

O jogador sofreu um trauma no mesmo local durante a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no dia 10 de março ? data em que foi titular pela última vez.

Desde então, foi acionado por Zubeldía em apenas dois jogos: empate por 0 a 0 com o Fortaleza, pelo Brasileirão, e vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, pela Libertadores. Em ambos, saiu do banco de reservas.

Na partida no Peru, Lucas voltou a levar uma pancada no joelho, mas participou normalmente dos treinos na quinta, sexta e sábado da semana passada. Preservado do Choque-Rei, no último domingo, o camisa 7 retornou às atividades com bola na segunda-feira.

Com 10 pontos no Grupo D, o São Paulo lidera a chave e pode confirmar a classificação antecipada para as oitavas de final nesta quarta-feira. A presença de Lucas ainda será definida conforme a evolução do quadro clínico nas próximas horas.