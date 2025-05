Libertadores e Sul-Americana: o que os brasileiros precisam fazer para se classificar?

A quinta - e penúltima - rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana tem início nesta terça-feira. Três clubes brasileiros podem assegurar a classificação para as oitavas de final da Libertadores de maneira antecipada. São eles: Fortaleza, São Paulo e Bahia.

Já na Copa Sul-Americana, nenhum time brasileiro conseguirá obter a vaga por antecipação. No entanto, algumas equipes podem deixar as classificações bem encaminhadas.

Veja abaixo o cenário dos clubes brasileiros nas duas competições continentais:

COPA LIBERTADORES

São Paulo, Fortaleza e Bahia podem garantir um lugar no mata-mata de forma antecipada. Dos três times, apenas o baiano joga fora de casa nesta semana.

O São Paulo é o líder do Grupo D, com dez pontos. Na quarta-feira, o time de Luis Zubeldía recebe o Libertad, no MorumBis. Em caso de vitória, o São Paulo irá assegurar a classificação e a liderança da chave. Se empatar, terá a vaga confirmada, mas ainda não o primeiro lugar. A equipe tricolor pode avançar mesmo se perder, desde que o Allianz Lima não supere o Talleres.

O Fortaleza, por sua vez, é o vice-líder do Grupo E, com sete pontos. O Racing, da Argentina, também tem sete pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Nesta terça, o Fortaleza recebe o Atlético Bucaramanga no Castelão. Se conseguir o triunfo, o time cearense estará nas oitavas de final da Libertadores.

No Grupo F, o Bahia tem a chance de obter a vaga na próxima fase. O time baiano lidera a chave, com sete pontos, mas tem compromisso duro na quarta, fora de casa, contra o Atlético Nacional, na Colômbia. No caso de resultado positivo, o Bahia avança de forma antecipada. Outro time brasileiro da chave, o Internacional, terceiro colocado, não possui chances de se classificar nessa semana. A equipe gaúcha visita o Nacional-URU na quinta-feira.

Se São Paulo, Fortaleza e Bahia podem avançar, o cenário é diferente para Botafogo e Flamengo. Os times podem até ser eliminados da Libertadores já nesta quinta rodada. As equipes cariocas ocupam a terceira colocação de seus respectivos grupos. Por outro lado, se vencerem seus compromissos, Flamengo e Botafogo darão passos importantes rumo à classificação. Na quarta-feira, o time da Estrela Solitária recebe o Estudiantes. Na quinta, a equipe rubro-negra encara a LDU no Maracanã.

Situação confortável na fase de grupos da Libertadores vive o Palmeiras. O time de Abel Ferreira lidera o Grupo G, com 12 pontos, e já está classificado em primeiro da chave. A equipe paulista busca a melhor campanha no geral. Na quinta, o Palmeiras recebe o Bolívar, no Allianz Parque.

COPA SUL-AMERICANA

A situação das equipes brasileiras na Copa Sul-Americana é mais desconfortável. Nenhum clube nacional pode já garantir por antecipação um lugar nas oitavas de final. No Grupo D, o Grêmio é o segundo colocado, com oito pontos, dois atrás do Godoy Cruz. As equipes se enfrentam nesta terça, na Arena do Grêmio. Em caso de empate ou vitória, o Grêmio, ao menos, avança para a fase de playoffs.

Quem também é o segundo colocado de sua chave é o Fluminense, no Grupo F. O time carioca recebe o Unión Española na quarta-feira. A equipe de Renato Gaúcho pode garantir pelo menos um lugar nos playoffs ao término da rodada.

Vice-líderes de seus grupos, Vasco e Atlético-MG têm situações totalmente indefinidas na Copa Sul-Americana. O time carioca visita o Lanús, líder do Grupo G, nesta terça. Os argentinos avançam de forma direta se vencerem o jogo. No Grupo H, o Atlético-MG recebe o Caracas na quinta. A equipe mineira depende apenas de suas próprias forças para se classificar em primeiro.

Já Vitória e Corinthians estão pressionados no torneio continental. As equipes, terceiras colocadas de seus grupos, podem ser eliminadas já nesta semana. Na quarta, o Vitória visita o Cerro Largo pelo Grupo B. Na quinta-feira, o Corinthians encara o Racing no Uruguai. Baianos e paulistas precisam da vitória para seguirem vivos na competição.

Quem já está desclassificado é o Cruzeiro. O time mineiro é o lanterna do Grupo E, com somente um ponto. Nas rodadas finais, o Cruzeiro apenas cumpre tabela contra Palestino e Unión Santa Fé.