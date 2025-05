Libertadores e Sul-Americana: Colunistas debatem maior candidato a vexame

Flamengo e Botafogo, na Libertadores, e Corinthians, na Sul-Americana, podem ser eliminados com uma rodada de antecedência na primeira fase. No Cartão Vermelho, José Trajano e Rodrigo Mattos debateram o desempenho dos brasileiros nas competições sul-americanas.

Os colunistas concordaram que o maior vexame entre os brasileiros já aconteceu, e foi protagonizado pelo Cruzeiro, eliminado na primeira fase da Sul-Americana com duas rodadas de antecedência.

Trajano: Comportamento decepcionante

A gente pode analisar que o comportamento das equipes brasileiras nos torneios não é bom. A gente esperava uma participação maior. Claro que tem o Palmeiras, o São Paulo [indo muito bem], mas a média não é boa. [...] O comportamento está decepcionando, na média. José Trajano

Mattos: Maiores vexames já foram

Os maiores vexames já foram: o Vasco e o Cruzeiro. O Vasco, que tomou de 4 a 1 do Puerto Cabello; e o Cruzeiro, que acabou em último no grupo na Sul-Americana. O técnico pode falar o que quiser, mas essa melancia ele vai ter que carregar na cabeça, não adianta conjecturar. De chance de eliminação: Flamengo, Corinthians e Botafogo. Acho que o Flamengo é o que tem menos chance de cair, porque faz dois jogos em casa, contra times mais fracos.

Rodrigo Mattos

Jogos de brasileiros que podem ser eliminados nas competições sul-americanas:

Botafogo x Estudiantes - amanhã (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro), pela Libertadores

- amanhã (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro), pela Libertadores Racing (URU) x Corinthians - quinta (15), às 19h (de Brasília), no Centenario (Montevidéu, no Uruguai), pela Sul-Americana)

- quinta (15), às 19h (de Brasília), no Centenario (Montevidéu, no Uruguai), pela Sul-Americana) Flamengo x LDU - quinta (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela Libertadores

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Cartão Vermelho na íntegra: