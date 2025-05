Khamzat Chimaev parte para o ataque contra Belal Muhammad: "Não apoio pessoas falsas"

Nem mesmo a religião foi capaz de unir os muçulmanos Khamzat Chimaev e Belal Muhammad. Depois da derrota do americano de ascendência palestina para Jack Della Maddalena no UFC 315, no último sábado (10), que culminou no fim do seu reinado na divisão dos meio-médios (77 kg), o 'Lobo' partiu para o ataque contra o desafeto.

Em seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Chimaev respondeu a um seguidor muçulmano que se incomodou com um deboche postado - e já apagado - pelo russo logo após a derrota de Belal, e explicou o motivo de sua antipatia pelo agora ex-campeão meio-médio do UFC. De acordo com Khamzat, a postura adotada pelo americano de ascendência palestina é o motivo do seu incômodo.

"Sim, ele me chama de irmão muçulmano e depois sai dizendo que quer me vencer. Eu deveria ser legal com você? Eu gosto de pessoas verdadeiras, não falsas. Se você me chama de irmão, você deveria ser meu irmão. Eu sempre apoio a Palestina, mas eu nunca apoio pessoas falsas", disparou Chimaev.

Futuro duelo?

Diante da situação, um possível duelo dentro do octógono poderia servir para resolver as desavenças entre Chimaev e Muhammad. O confronto, no entanto, se tornou mais difícil de sair do papel depois da queda de Belal do trono da divisão dos meio-médios. Isso porque, em tese, uma superluta entre eles poderia ser marcada no futuro se ambos estivessem sob posse de um título, já que Khamzat compete atualmente nos pesos-médios (84 kg) do UFC e está próximo de ser agraciado com um 'title shot' na categoria.

