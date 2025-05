Juventude faz 'proposta irrecusável' e contrata técnico Cláudio Tencati, do Atlético-GO

Cláudio Tencati é o novo técnico do Juventude para a sequência do Brasileirão. Nesta terça-feira, o clube concluiu a negociação com o treinador de 52 anos, que estava no Atlético-GO e chega para substituir Fábio Mathias, demitido no último domingo. Ele é esperado em Caxias do Sul (RS) nesta quarta-feira junto com os auxiliares Aléssio Antunes e Lucas Leme.

De manhã, o Atlético-GO já tinha confirmado a saída do treinador e, de tarde, o Juventude também oficializou a contratação. O presidente do clube goiano, Adson Batista, afirmou que foi pego de surpresa, mas admitiu que foi uma 'proposta irrecusável' para Tencati. A multa de rescisão, porém, era de apenas R$ 100 mil.

Cláudio Tencati teve longas passagens por Londrina, entre 2011 e 2017, e pelo Criciúma, entre 2021 e 2024, conquistando dois títulos catarinenses e um paranaense. Comandou o Atlético-GO em 2018, retornando nesta temporada, em que fez apenas nove jogos. Ele também passou por Cianorte, Vitória e Brasil-RS.

Tencati assume o Juventude em situação delicada. Em oito jogos, foram duas vitórias, um empate e cinco derrotas. O time está há cinco jogos sem vencer, sendo três derrotas seguidas. A última delas por 5 a 0 diante do Fortaleza, fora de casa.

Com isso, soma sete pontos, em 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento. O time volta a campo no domingo, às 16h, quando recebe o Fluminense no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela nona rodada.