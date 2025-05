Juventude anuncia Cláudio Tencati como treinador para o restante da temporada

Apenas dois dias depois de demitir Fábio Matias, o Juventude anunciou na tarde desta terça-feira um novo treinador. Trata-se de Cláudio Tencati, que disputou o último Brasileirão com o Criciúma e tem passagens por Londrina, Atlético-GO e Vitória.

Além de Tencati, o Juventude também anunciou a chegada de Aléssio Antunes e Lucas Leme, que compõem a comissão técnica do novo técnico. O novo comandante será apresentado já nesta quarta-feira, às 11h15 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. Depois, será apresentado aos jogadores e, então, comandará seu primeiro treino pelo Jaconero.

Cláudio Tencati irá substituir Fábio Matias, que livrou o Juventude do rebaixamento no Brasileirão de 2024. Entretanto, após duas goleadas expressivas sofridas nesta edição da competição, o treinador foi demitido no último domingo.

Carreira de Tencati

Cláudio Tencati ganhou notoriedade nacional quando dirigiu o Londrina por sete temporadas seguidas e, em 2017, ganhou a Primeira Liga de forma invicta com o clube paranaense.

Tencati chegou em 2021 ao Criciúma, onde realizou seu trabalho mais conhecido até então. Sob seu comando, o Tigre subiu da Série C para a Série A do Campeonato Brasileiro consecutivamente. Além disso, o time conquistou a Série B do Catarinense (2022), o bicampeonato estadual (2023 e 2024) e a Recopa Catarinense (2024). Em 2025, Tencati esteve à frente do Atlético Goianiense, de onde chega para comandar o Juventude na sequência da temporada.