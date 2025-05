Jornal aponta 'vários problemas' para Ancelotti resolver e cita Neymar

O jornal catalão Mundo Deportivo fez uma análise dos 'vários problemas' que Carlo Ancelotti terá de solucionar ao assumir o comando da seleção brasileira.

O que aconteceu

O texto publicado hoje (13) começa com um resumo dos principais desafios do italiano, entre eles não depender excessivamente de Neymar. "Para começar, o ainda técnico do Real Madrid terá que resolver a fragilidade defensiva da atual seleção brasileira, reforçar o meio-campo e evitar depender excessivamente de Neymar no ataque, já que ele tem enfrentado muitos problemas de lesões".

Segundo o Mundo Deportivo, Ancelotti já conversou com Neymar e Casemiro para dizer que conta com eles. O jornal ainda lembra que Lucas Paquetá "parecia destinado a ter um papel importante na Canarinha", mas que "está sendo acusado na Inglaterra de provocar cartões amarelos para fins de apostas ilegais".

Jogadores como Rodrygo, Andreas Pereira e Gerson não corresponderam às expectativas quando foram testados para trazer maior criatividade ao jogo da 'Seleção'. O Brasil tem contado com a habilidade goleadora de Raphinha, Vinicius Jr, Matheus Cunha e Endrick. Ancelotti também terá que reforçar o meio-campo defensivamente, missão para a qual foram considerados Bruno Guimarães e Joelinton. O técnico italiano ainda não tem opções claras

Outro ponto destacado é o setor defensivo, que sofreu 31 gols em 25 jogos desde a Copa do Mundo do Qatar. "A dupla de zagueiros formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães não inspirou confiança, apesar da qualidade de ambos, quando jogaram juntos pela seleção. Eder Militão, jogador de confiança de Ancelotti, está se recuperando de uma lesão", ressalta.

O jornal diz ainda que o técnico terá de reconquistar a confiança dos torcedores na seleção brasileira após a dura derrota para a Argentina, além de fortalecer a confiança dos próprios jogadores. Ancelotti chega ao Brasil no dia 26 de maio, quando dá início ao seu trabalho sob o comando da seleção.

Já em seu primeiro dia no cargo, Ancelotti fará a convocação para os duelos contra Equador e Paraguai, nos dias 6 e 9 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A convocação será feita a partir de uma pré-lista, elaborada por Juan e Rodrigo Caetano.